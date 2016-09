Schöner Wohnen im Handumdrehen mit dem Design Raumteiler Paravent Stick.



Sie suchen das besondere Etwas für Ihre Räume? Sie wollen einen Bereich abtei-len, aber nicht das Raumgefühl zerstören? Sie wollen Ihre Räumlichkeiten stillvoll in Szene setzen? Dann ist der Paravent Raumteiler Sticks von Extremis des Design Online-Shops TimeOut Graf (www.graf.news) der ideale Blickfang für Ihre Räumlichkeiten!

Die hochwertigen Fieberglas-, bzw. Glasfaserstäbe bieten Privatsphäre und teilen Räume auf, ohne aufdringlich zu sein. Die Mischung aus Transparenz und optischer Abgrenzung ist vielseitig einsetzbar und bereichert dabei jeden Raum. Ob zur Aufteilung des Wohnzimmers, zur Abschirmung von neugierigen Blicken im Garten, oder als elegantes Accessoire in Büroräumlichkeiten - der Design Raumteiler zeichnet sich durch seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich aus.







Die feinen Stäbe des Design Raumteiler Paravent Sticks von Extremis sind aus glasverstärkten Kunststoff gearbeitet und überzeugen mit einem exzellenten Korrosionsverhalten und pflegeleichter Handhabung. Die Fieberglasstäbe des Raumteilers sind schwer entflammbar und können deshalb im Innen- und im Außenbereich eingesetzt werden.





Die eleganten und neutralen Farben holzbraun, weiß und schwarz sind kinder-leicht mit anderen Stilen kombinierbar und schaffen eine stilvolle Umgebung. Wenn Sie es dennoch bunter mögen, kann der Raumteiler auch in weiteren Farben, wie Minze oder Maigrün erworben werden. Um Ihre Räumlichkeiten perfekt in Szene zu setzen, können Sie die feinen Fieberglasstäbe des Design Raumteiler Paravent Sticks auch mit einer integrierten LED-Beleuchtung kombinieren, die besonders in dunkleren Räumlichkeiten alle Blicke auf sich zieht.





Genauso flexibel wie in der Farbwahl sind Sie beim Kauf des Design Raumteilers der Marke Extremis auch bei der Auswahl der für Sie am besten geeigneten Länge: Neben den Standartlänge 180 cm, kann man die Fieberglasstäbe auch in den Längen 120 cm, 150 cm oder 210 cm erwerben - ganz nach eigenen Wünschen und Vorstellungen.





Sie brauchen weitere Informationen und Ideen? Im Online-Shop timeoutgraf.com und unter der Nummer 0043 664 155 28 29 (für Deutschland, Österreich, Schweiz) ist man Ihnen gerne behilflich!





Geschrieben von: Sarah Gaberscik Fotografiert von: Extremis Sticks